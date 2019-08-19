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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun için başsağlığı mesajı yayınladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

19.08.2019 18:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun için başsağlığı mesajı yayınladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un, Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesi üzerine başsağlığı diledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun

"MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun için paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Beyefendi'nin bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini teessürle öğrendim. Birçok alanda ülkemize eşsiz hizmet ve katkıları olan Haluk Dursun'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun için başsağlığı mesajı yayınladı

Haluk Dursun, Politika

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