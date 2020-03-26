Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel güveni tesis etmek için ortak çaba sarf etmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, ""Küresel güveni tesis etmek için ortak çaba sarf etmeliyiz" dedi.
26.03.2020 19:12 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle katıldığı G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, ""Küresel güveni tesis etmek için ortak çaba sarf etmeliyiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi