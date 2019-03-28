Cumhurbaşkanı Erdoğan Kürsüden açıkladı: Saadet Partisi Elmadağ Adayı AK Parti Lehine Çekildi

Ankara'da seçim mitinglerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elmadağ'da düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Muhalefeti HDP'yle ittifak yapmakla eleştiren Erdoğan miting kürsüsünden Saadet Partisi Ankara Elmadağ adayı Nuri Yurdakul'un AK Parti lehine adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Seçmene "sandığa gidin" çağrısı yapan Erdoğan, "Milletiyle beraber yürüyen bir siyasetçiyi sindirebilecek hiçbir fani güç yoktur, bunu böyle bilesiniz. Vatandaşıyla aynı safta duran, aynı hedefe koşan bir devlet adamını durdurabilecek hiçbir engel yoktur. Kardeşlikle, dayanışmayla büyüyen bir ülkenin önünü hiç kimse kesemez, kesmeye cesaret dahi edemez." dedi.

Muhalefeti HDP ile ittifak yapmakla suçlayan Erdoğan, Saadet PartisiAnkara Elmadağ adayı Nuri Yurdakul'un bu ittifaka tepki olarak adaylıktan çekildiğini duyurdu.

ADAYLIKTAN ÇEKİLEN NURİ YURDAKUL'DAN AÇIKLAMA

Saadet Partisi Ankara Elmadağ adayı Nuri Yurdakul, şehit babası olarak, partisinin yer aldığı ittifaka tepki göstererek adaylıktan çekildiğini açıkladı. Yurdakul, "Bir şehit babası olarak, terör örgütleriyle kol kola girmiş partilerin sadece 'yıkmak' üzerine kurulu ittifaklarını kabullenmem ve içime sindirmem asla mümkün değildir" dedi.

Yurdakul, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için Saadet Partisi'nden Elmadağ Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu anımsatarak, hedefinin Elmadağlı hemşehrilerinin teveccühüyle iş başına gelmek ve Elmadağ'a bugüne kadar yaptığı hizmetlere yenilerini eklemek olduğunu belirtti.

AĞIR SUÇLAMALAR

Seçim süreci başladığında, siyaset tarzı ve ilkeleri ile bağdaşmayacak bazı gelişmelerle büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını vurgulayan Yurdakul, şöyle devam etti:

"Bir şehit babası olarak, terör örgütleriyle kol kola girmiş partilerin sadece 'yıkmak' üzerine kurulu ittifaklarını kabullenmem ve içime sindirmem asla mümkün değildir. Terör kadrolarını belediye kadrolarına taşıyacak bir yıkım şebekesinin unsuru olmayı, şehidimizin aziz hatırasına hürmetsizlik olarak addederim. Özellikle Elmadağ'da, Saadet Partisi'nden adaylığımı ve Elmadağlı hemşehrilerimin şahsıma samimi teveccühünü kullanarak, CHP'nin ve ittifak ortaklarının hiç de hak etmediği bir kazanım elde etmesine gönlüm razı olamaz."

Saadet Partisi Elmadağ Belediye Başkanlığı adaylığından bugün itibarıyla çekildiğini bildiren Yurdakul, "Bu kararımın, Elmadağ ilçemizin ve Ankara'mızın geleceği için hayırlı neticeler doğuracağına gönülden inanmaktayım." ifadesini kullandı.