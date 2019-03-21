Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Kütahya
Belediyesinin yeni hizmet binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, geçen günlerde hizmete giren belediye binasına gelişinde, Kütahya
Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu
tarafından karşılandı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Kütahya Valisi Ömer Toraman'ı kabul etti.
Öte yandan Erdoğan, belediye girişinde elini öpen bir çocuğa, elini öperek karşılık verdi ve sevdi.
Kamil Saraçoğlu, Türkiye, Kütahya, Güncel
Kaynak: AA