Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'ya Geliyor

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Kütahya'da gelerek vatandaşlara hitap edeceği belirtildi.Edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın büyük bir ihtimalle yarın (Perşembe) saat 15.00'da Ziraat Mahallesi Yeni Kapalı Spor Alanı bölgesi veya Zafer Meydanı'nda miting düzenleyecek. Mitingle alakalı çok sayıda koruma ekibinin Kütahya'ya geldiğini ve çalışmalara başladığını ifade edildi.Erdoğan'ın Kütahya programının akşam saatlerinde netlik kazanmasının beklendiği kaydedildi. - KÜTAHYA