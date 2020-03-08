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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi'nde ilk sürüşü yaptı

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete açılan yolda araç kullanması -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün hizmete açılan Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi'nde ilk sürüşü yaptı.

08.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:16
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmete açılan yolda araç kullanması
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün hizmete açılan Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi'nde ilk sürüşü yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi'nde ilk sürüşü yaptı

Kaynak: AA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Marmara, Kınalı, Güncel
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