Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun yeni etabının açılışında konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne katıldı.
08.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne katıldı.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun yeni etabının açılışında konuşuyor
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Marmara, Kınalı, Ekonomi
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