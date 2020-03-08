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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun yeni etabının açılışında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne katıldı.

08.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun yeni etabının açılışında konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne katıldı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Marmara, Kınalı, Ekonomi
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