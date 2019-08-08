"Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştünüz, masaya neler yatırıldı?" sorusuna Bahçeli'den esprili cevap: "Evde masa yoktu"MHP Genel Başkanı Bahçeli: (Ali Babacan'ın parti açıklamasına cevap) "Allah hayırlı uğurlu etsin, 104. parti olur" Devlet Bahçeli
ANKARA - MHP Lideri Devlet Bahçeli basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli "Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştünüz, masaya neler yatırıldı?" sorusuna "Evde masa yoktu" şeklinde cevap verdi.
, Ali Babacan
, MHP
, Politika Kaynak: İHA