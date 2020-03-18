Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(LGS ve YKS) Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi.
18.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 19:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.(3)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(LGS ve YKS) Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi...
Etiketler : Çankaya Köşkü, Güncel