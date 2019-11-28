Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'la...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

Görüşmede ayrıca iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" da imzalandı. Mutabakat muhtıralarıyla iki ülke ilişkilerinin ve işbirliğinin güçlendirmesi hedeflendiği belirtildi.

- İstanbul