Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Libyalı kardeşlerimizi asla darbecilerin ve lejyonerlerin insafına...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile ortak basın toplantısı düzenledi.
04.06.2020 17:49 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:55
Erdoğan: "Darbeci Hafter'in Libya halkının hakkı olan petrolü kaçak yollardan satma girişimlerinin engellenmesi için çağrımızı tekrarlıyoruz."
Erdoğan: "Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerden faydalanmak üzere arama ve sondaj dahil iş birliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz."
Erdoğan: "Libyalı kardeşlerimizi asla darbecilerin ve lejyonerlerin insafına bırakmayacağız."
Erdoğan: "Libya'daki sorunun meşruiyet ve hakkaniyet temelinde çözümü için tüm uluslararası platformlarda Serrac ile hareket edeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Libya Başbakanı Serrac ile) Libya topraklarındaki iş birliği alanlarımızı genişletme hususunda görüş birliğine vardık."
Kaynak: AA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Libya, Güncel, Haber