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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın ikinci gününde de liderlerle bayram görüşmesi gerçekleştirdi

Kurban Bayramı dolayısıyla bayramın ilk günü bazı ülkelerin liderleriyle telefonla görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam da Malezya Başbakanı, Filistin Devlet Başkanı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ve Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

12.08.2019 22:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın ikinci gününde de liderlerle bayram görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bazı ülkelerin liderleriyle telefonla görüşerek bayramlaştı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Erdoğan ve liderlerin karşılıklı bayram tebriğinde bulundukları kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramın ikinci gününde de liderlerle bayram görüşmesi gerçekleştirdi

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