Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Ramazan Bayramı
nedeniyle liderlerle telefonda bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Ramazan Bayramı dolayısıyla, Malezya
Başbakanı Mahathir Muhammed, Arnavutluk
Başbakanı Edi Rama
, Bosna Hersek
Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Filistin
Devlet Başkanı Mahmud Abbas
ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan
ile liderler, karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Güney Afrika
Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Güney Afrika'da yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Ramaphosa'yı tebrik etti.
(Derya Yetim/İHA)
Kaynak: İHA
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