13 Aralık 2018, 17:09
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Liman ve Kara Sularının Denetim Standartlarını Yeniliyoruz"

- Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı" Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım...

- Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi
"İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. -12-

Erdoğan: "Esnaf ve sanatkar meslek kollarının güncellenmesini yapıyoruz. Yeni piyasa gözetimi ve denetimi modeli oluşturulmasını sağlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatçıların küresel ticari verileri yakından takip edebilmesi için 'Elektronik İhracat Platformu'nun kavramsal tasarımını oluşturuyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Liman ve kara sularının denetim standartlarını yeniliyoruz."
13 Aralık 2018 Perşembe 17:09