13 Aralık 2018 Perşembe 17:09



13 Aralık 2018 Perşembe 17:09

- Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi"İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. -12-Erdoğan: "Esnaf ve sanatkar meslek kollarının güncellenmesini yapıyoruz. Yeni piyasa gözetimi ve denetimi modeli oluşturulmasını sağlıyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracatçıların küresel ticari verileri yakından takip edebilmesi için 'Elektronik İhracat Platformu'nun kavramsal tasarımını oluşturuyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Liman ve kara sularının denetim standartlarını yeniliyoruz."