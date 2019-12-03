Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.

03.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:46Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da

Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 'nin başkenti 'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70. yıl dönümü vesilesiyle Londra'da düzenlenecek NATO Liderler Toplantısı'na katılmak üzere İngiltere'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'daki Stansted Havalimanı'nda Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi David Pearey, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, eşi Gül Yalçın ve Büyükelçilik personeli tarafından karşılandı. Liderler toplantısında, NATO topraklarına yönelik, terörizm dahil tüm tehditler karşısında birlik ve dayanışma içinde hareket edilmesi, Avrupa-Atlantik ahenginin öneminin teyit edilmesi bekleniyor. Toplantıda ayrıca, İttifakın güncel güvenlik ortamı karşısındaki adaptasyonuna yönelik çalışmalarda kaydedilen ilerlemelerin de ele alınması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan'ın ayrıca, İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve'ye iştirak etmesi planlanıyor. Zirve'de Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin son gününde 'Cambridge Camisi'nin açılış törenini katılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.

(İHA)


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İngiltere, Londra, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:47 Özel harekatın nefes kesen tatbikatı havadan görüntülendi - Haber
14:46 Bir kişinin silahla yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı - Haber
14:46 Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı - Haber
14:46 DHA YURT BÜLTENİ-19 - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haber
14:42 Dursunbey'de Engelliler Günü Özel Programı - Haber
14:35 Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları başladı - Haber
14:25 Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı - Haber
14:12 CHP lideri Kılıçdaroğlu belge göstererek duyurdu: Terör mağduru aileye 121 TL aylık bağlamışlar - Haber
13:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto ettiği termik santral maddesi metinden çıkarılacak - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haberler
14:35 Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları başladı - Haberler
14:12 CHP lideri Kılıçdaroğlu belge göstererek duyurdu: Terör mağduru aileye 121 TL aylık bağlamışlar - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
3.12.2019 14:53:47