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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da büyük coşkuyla karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da büyük coşkuyla karşılandı. Erdoğan'ın ikamet edeceği otelin önünde toplanan Türk vatandaşları Erdoğan lehine slogan attı.

03.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 'ya geldi. Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, kendisine gösterilen sevgi gösterilene kayıtsız kalmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere "TRK" uçağıyla 'nin başkenti Londra'ya ulaştı.

Erdoğan'ı Stansted Havalimanı'nda, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Bölge Temsilcisinin Yardımcısı Lord Vincent Thompson, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi David Pearey, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve Büyükelçilik personeli karşıladı.

ERDOĞAN'IN HEYETİ DE LONDRA'YA ULAŞTI

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Londra'ya ulaştı.

ERDOĞAN'A COŞKULU KARŞILAMA

Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türk vatandaşlar kalacağı otelin önünde büyük bir coşkuyla karşıladı ve Erdoğan lehine sloganlar attı. Erdoğan sevgi gösterileri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

LONDRA'DA İLK AÇIKLAMA

Erdoğan Londra'da yaptığı ilk açıklamada Suriye konulu İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve'ye ilişkin konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barış Pınarı Harekatı'nda gelişmeler ne durumda nereye geldik, bunu bir değerlendireceğiz. Bizim hazırladığımız plan ve projeler konusunda da kendilerinin verebileceği destekler neler olabilir. Onların bizden talepleri neler olacak onları da dinlemiş olacağız. Temenni ederim ki iyi bir niyetle toplanmış oluruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da büyük coşkuyla karşılandı

İngiltere, Hükümet, Londra, Politika, Güncel


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