Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da coşku ile karşılandı - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da coşku ile karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

03.12.2019 16:37 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:52Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da coşku ile karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'da vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Londra'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanının ardından Londra'da ikamet edeceği otele geldi. Erdoğan, otel önünde Türk vatandaşları tarafından Londra'da coşkuyla karşılandı. Vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamladı. Vatandaşlar otelin önünde "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterisi arasında otele geçti.

" 'deki gelişmeleri değerlendirme fırsatımız olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan otelin önünde yaptığı açıklamada, "Bu akşamki görüşmemiz daha çok Suriye konusuyla alakalı ve İngiltere, Fransa, Almanya dörtlü olarak yapacağız. Kısa süreli bir görüşme olacak. Özellikle Suriye'deki gelişmeleri değerlendirme fırsatımız olacak. Barış Pınarı Harekatında gelişmeler ne durumda, nereye geldik. Bunu değerlendireceğiz aynı zamanda bu ülkeler koalisyon güçleri içerisinde yer aldıkları için koalisyon içerisinde kendilerine düşen görevleri nereye kadar yaptılar, nereye kadar yapıyorlar. Bizim hazırladığımız plan, projeler konusunda da kendilerinin destekleri neler olabilir. Onları da görüşme fırsatı bulacağımızı zannediyorum. Onların bizden talepleri neler olacak onları da dinlemiş olacağız. Temenni ederim ki iyi bir niyetle toplanmış oluruz" ifadelerini kullandı. - LONDRA

Suriye, Londra, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:10 Ankara sabiha gökçen havalimanı'nda istanbul zihinsel engelliler vakfı'nın mağazası açıldı - Haber
17:10 Konserve hazırlanırken kapak uyarısı - Haber
17:10 Çubuk'ta ihtiyaç sahiplerine giyim yardımı - Haber
17:10 New York Şehir Balesi, "Fındıkkıran"ın başrolüne siyahi balerini seçti - Haber
17:09 Ayrılmak istediği sevgilisinin öldürdüğü kadın, boşanma davası açmış - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:35 Farklı inançlara mensup 50 din görevlisi İBB'de göreve başladı - Haber
16:20 Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,99'a indirdi - Haber
16:13 İBB, Şile'nin ünlü sahili Kumbaba'daki parkı satıyor - Haber
16:20 Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,99'a indirdi - Haberler
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 17:20:16