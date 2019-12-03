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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Mehter Marşı ile karşılandı

NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından Mehter Marşı ile karşılandı.

03.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:53Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Mehter Marşı ile karşılandı

NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi kapsamında İngiltere'nin başkenti 'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kalacağı otelin önünde Türk vatandaşları tarafından Mehter Marşı ile karşılandı.

NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi nedeniyle İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen Erodğan, kalacağı otelin önünde toplanan Türk vatandaşları tarafından karşılandı. Vatandaşların sevgi gösterisini karşılıksız bırakmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre onlarla sohbet etti.

Görüntü Dökümü

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-Otelin önündeki hazırlıklar

-Erdoğan'ı bekleyen kalabalık

-Türk bayrakları sallayan vatandaşlar

-Erdoğan'ın kalabalığı selamlaması

-Detaylar



Londra, Güncel

Kaynak: DHA

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