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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.

14.10.2019 18:55Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7. Türk Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Bakü'de Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, daha sonra ikili temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen kabul yarım saat sürdü. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.
(İHA)

Viktor Orban, Bakü, Güncel

Kaynak: İHA

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