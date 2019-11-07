Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da açıkladı: Bağdadi'nin yakın çevresinden 13 kişi elimizde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "En son Bağdadi'nin ablasını Azez'de eşiyle beraber yakaladık. Şimdi en son 13 tane en yakın çevresini yakaladık ve onlar da şu anda elimizde." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Budapeşte'de ortak açıklama yapıyor. Stratejik işbirliği toplantısında konuşan Erdoğan, "Ortak tarihi ve kültürel mirasımızın korunmasında Macaristan ile örnek bir işbirliğimiz var" dedi.

ERDOĞAN: YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞMELERİN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları:

Yüksek düzeyli Stratejik İşbirliği Konsey Toplantısı nedeniyle Budapeşte'de bulunuyoruz. Bugün yaptığımız görüşmelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gerek dar çerçevede, gerek heyetler arası yapmış olduğumuz görüşmeler ve en sonunda 10 maddelik bir anlaşmayla noktayı koyduğumuz bu görüşmelerin her iki ülke arasında hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Budapeşte'ye varışımızın ardından Cumhurbaşkanı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın başbakan ile de ifade ettiğim görüşmeleri yaptık. Gerek bakan arkadaşlarımızın birbirleriyle yaptıkları görüşmeler, gerekse bizim sayın Başbakan ve Dışişleri Bakanlarımızla yaptığımız görüşmelerin gelecek için çok ciddi neticeler vereceğine inanıyorum.

Tabi stratejik işbirliğimizin ilerletilebilmesi için adımların neler olduğu üzerinde durduk. Gerek siyasi, askeri ve güvenlik alanında; göç konusu zaten en önemli adımlardan bir tanesi. Ekonomik ticari kültürel bütün bu alanlarda neler yapabileceğimizin üzerinde ısrarla durduk.

"HEDEFİMİZ TİCARET HACMİMİZİ 6 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK"

İmzaladığımız 10 belge ile ilişkilerimizin hukuki zeminini güçlendirdik. 2,6 milyar dolar civarında gerçekleşen ticaret hacmimizi 6 milyar dolar seviyesine çıkartmak için sayın Başbakan ile aramızda bir irade birliği var. Bu tabi çok çok önemli. Ve Macaristan – Türkiye bunu gerçekleştirmeye bana göre muktedirdir. Biraz sonra Macaristan'dan 15 iş adamımız, aynı zamanda Türkiye'den birlikte bir yuvarlak masa toplantısını gerçekleştireceğiz. Bu toplantıyla iş adamlarımızın ne gibi adımlar atabileceğini hatta hatta üçüncü ülkelerde neler yapılabileceğini ki; sayın Başbakan Afrika'da atılabilecek adımlar üzerinde durdular. Macar makamlarının da ben iş adamlarımıza gereken her türlü kolaylığı yapacağına inanıyorum. Biz de Türkiye olarak Macar müteşebbislere her türlü kolaylığı sağlamakta kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim.

Tabi birazdan iş adamlarımızla yapacağımız toplantının içeriğinde neler olabilir diye düşündüğümüzde; savunma sanayii alanında çeşitli projeleri hayata geçirmekte kararlıyız. Ortak tarihi ve kültürel mirasımızın korunması noktasında Macaristan ile örnek bir işbirliğimiz mevcut. Sayın Başbakan ile geçen yıl restorasyonu tamamlanan Gül Baba Türbesi'nin açılışını yapmıştık. Ziyaret sayısında önemli bir artış olduğunu öğrendik.

"MACARİSTAN'IN DESTEĞİ ZİYADESİYLE KIYMETLİDİR"

Macaristan'ın resmi müfredatını temel alan okulumuz 2020 Eylül ayında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacaktır. Macaristan'ın ülkemizin AB üyelik sürecine sağladığı destek bizim için ziyadesiyle kıymetlidir. Gerçekten sayın Başbakan'ın bu konuda vermiş olduğu desteğe her zaman için müteşekkirim. AB'nin son dönemde ülkemize karşı izlediği tutum şüphesiz ki yapıcı olmaktan uzaktır. Birkaç üye ülkenin ikili meselesi, Türkiye AB ilişkilerini rehin almamalıdır. Birlik, bu tutumuyla esasen kendi çıkarlarına da zarar veriyor. Türkiye'nin tam üyeliğinin birliğe katacağı değerin layıkıyla kavranması gerekiyor. Görüşmelerimizde sayın Başbakan'a Barış Pınarı Harekatımıza verdiği destekten dolayı şükranlarımızı ifade ettik.

"BİZLER NATO'DA BERABERİZ"

Özellikle şu anda ülkemizde 4 milyon mülteci var. Bunun 3 milyon 650 bini Arap, Ezidi; 350 bini de Kürttür. Ve bunların ciddi bir sayıda, özellikle Avrupa'ya göç etmesi mümkün. Fakat biz bugüne kadar aramızdaki dayanışmanın gereği olarak hep bu süreci sabırla atlattık. Şu anda yine bir güvenli bölge ihdası için çalışmalarımızı yapıyoruz. Güvenli bölge ile de atmak istediğimiz adım bizdeki bu mültecilerin kendi evlerine, topraklarına dönmesini sağlamaya yöneliktir. Geçenlerde BM Genel Sekreteri İstanbul'daydı, görüşme yaptık. Ve bu görüşmede bir uluslararası dönörler toplantısı yapmak suretiyle güvenli bölge konusunda adım atalım dedik. Ve kendileri de kendisine verdiğim evraklar, projelerden hareketle bunun üzerine çalışma sözünü verdi. Bundan sonraki süreci Dışişleri bakanım yakından takip edecektir. Az önce sayın Başbakanın ifade ettiği gibi bizler NATO'da beraberiz. Bizler aynı zamanda stratejik ortağız. Stratejik ortakların terör örgütleriyle beraber olması mümkün mü? Ama maalesef bazı stratejik ortakların terör liderleriyle yapmış oldukları ne yazık ki görüşmeler, onlarla birlikte yapmış oldukları dayanışmalar var. bunlar bizi ciddi manada üzmüştür. Çünkü uluslararası teröre karşı mücadele vereceksek, o zaman uluslararası terörle mücadelede NATO üyelerinin böyle bir görüşmeyi yapması affedilebilir değildir.

BAĞDADİ'NİN YAKIN ÇEVRESİNDEN 13 KİŞİYİ DAHA YAKALADIK

Ve DEAŞ'a karşı şu anda dünyada Türkiye'den çok daha güçlü bir tavır koyan ikinci bir ülke yoktur. DEAŞ ile mücadelede şu ana kadar aldığımız neticeler her şeyiyle ortadadır. Biz sadece El Bab'ta 3 bine aşkın DEAŞ'lığı etkisiz hale getirdik. Cezaevlerimizde 1150'yi aşkın DEAŞ'lı var. En son Bağdadi'nin ablasını Azez'de eşiyle beraber yakaladık. Şimdi en son 13 tane en yakın çevresini yakaladık ve onlar da şu anda elimizde. Asla buradan taviz vermeyiz. Eğer bu mücadeleyi vereceksek kararlı vereceğiz, çünkü burada insanlığın huzuru yatmaktadır, menfaati yatmaktadır.

ABD ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir basın mensubunun, 13 Kasım'da Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin soruya atasözüyle yanıt verdi. Erdoğan, "Doğmamış çocuğa don biçilmez. Her şeyden önce görüşmemizde ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel sorunları ele alacağız. İkili ilişkilerde özellikle S-400 ve F-35 konusu soruldu. Hepsinden öte terörle mücadelede bundan sonraki süreçte beraber neler yapacağız? Mazlum Kobani denen adamın Bağdadi'den bir farkı yok. Yüzlerce insanın kanına giren bir örgütün başındadır." ifadelerini kullandı.