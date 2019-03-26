Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maçın Ardından Soyunma Odasına İndi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde Moldova'yı 4-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde Moldova ile yaptığı ve 4-0 kazandığı maçı izledi.

Karşılaşmanın devre arasında Yeni Eskişehir Stadı'na gelen Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Hüsnü Güreli eşlik etti.

Bir çocukla öz çekim yapan ve forma imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından soyunma odasına giderek Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcuları tebrik etti.

ALLAH NAZARDAN SAKLASIN

Stadyumdan ayrılırken maça ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şunları söyledi:"Güzel bir galibiyet. Tabii Şenol Hocamızın iki de iki tahmini şu anda tutmuş vaziyette. Takımın gol yemeden gol atması, o da tabii önemli bir gidiş. Şu anda 6 gol atmış vaziyette. Bugün daha da farklı olabilirdi. İyi bir fikstür var ortada. Bu akşam Fransa-İzlanda maçı da var. Önemli bir maç. Temennimiz, arzumuz inşallah bu gidiş böyle kararlı bir şekilde devam eder. Takımımız maşallah iyi. Ben ikinci yarıya yetişebildim. İkinci yarıda da gerek fiziki bakımdan gerekse de kendi arasındaki organizasyon bakımından başarılı bir takımımız var. Allah nazardan saklasın."

BAŞKAN ERDOĞAN SOYUNMA ODASINDA

Başkan Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Moldova'yı 4-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından milli kafilenin soyunma odasına da ziyarette bulundu. Erdoğan, futbolcuları ve teknik heyeti tek tek kutladı. Cumhurbaşkanı daha sonrasında teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte oyuncularla toplu bir konuşma yaptı. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a adının yazılı olduğu bir A Milli Takım forması hediye etti.