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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiCumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere Suriye krizi, mülteci meselesi, Türkiye ile Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

01.03.2020 00:56 | Son Güncelleme: 01.03.2020 00:56Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü
Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron görüşmesinde, başta olmak üzere Suriye krizi, mülteci meselesi, Türkiye ile Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan ile Macron görüşmesinde, İdlib'deki birliklere yönelik menfur saldırının bedelinin rejim unsurlarına en ağır şekilde ödetildiğini ifade etti.

Erdoğan, Macron ile görüşmesinde, NATO'da ittifak dayanışmasını sadece söylemde değil, eylemde de açık ve somut şekilde görmek istediklerini belirtti. - ANKARA

Cumhurbaşkanı, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

1.03.2020 02:13:00