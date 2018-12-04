Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile Ortak Yönünü Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ortak basın açıklamasında bulundu. Erdoğan, Maduro ile ortak yönlerinin olduğunu belirterek, "14 seçime girdim. Referandumlarla birlikte 16 seçim. Hepsini de kazanmış bir partinin genel başkanıyım. Ama buna rağmen bize ülkemizde de Batı'da da her yerde hala diktatör derler, bazen de sultan derler. Biz şuna inanıyoruz halkımız eğer bizi işin başına getirdiyse biz güçlüyüz. Ama bizi birileri iş başına getirmedi. Dolayısıyla da şu anda halkın iradesiyle iş başına gelmiş olan bana düşen dostum Maduro'yu alkışlamaktır. Kendisine yapılan suikast girişimini de lanetliyorum." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

"İLİŞKİLERİMİZİ KAZAN-KAZAN ÜZERİNE İNŞAA ETTİK"

İlişkilerimizi her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız. Bu günkü ziyaretimle artık yeni bir safhaya geçtiğimize inanıyorum.

Venezuela'yı Latin Amerika'ya açılım politikamızda önemli buluyoruz.

Ticari ve ekonomik faaliyetlerimiz büyük bir gelişme gösteriyor.

İlişkilerimizi kazan-kazan ilkesi üzerine inşaa ettik.

2017'de 154 milyon dolar olan ticari hacmimiz 2018'de 1 milyar doları aşmış vaziyette. Ekonomilerimiz birbiriyle yarışmıyor, tam tersine bir birini tamamlıyor.

"CAMİ İNŞAATI İÇİN YER TALEBİNDE BULUNDUM"

Türkiye-Venezuela arasındaki beşeri ve ticari münasebetlerin daha da güçleneceğine inanıyorum.

Caracas'ta bir cami inşaatı için yer talebinde bulundum. Sayın Maduro da bunu uygun buldu.

Venezuela, Filistin Davası'nın en önemli destekçileri arasındadır. Venezuela'nın bu asil tavrın belli çevreleri rahatsız etetiğini biliyorum.

"EN YÜKSEK ŞEREF NİŞANININ VERİLMİŞ OLMASINI ÖNEMLİ BULUYORUM"

Venezuela'nın en yüksek şeref nişanının şahsıma verilmiş olmasını çok önemli buluyorum.

14 seçime girdim. Referandumlarla birlikte 16 seçim. Hepsini de kazanmış bir partinin genel başkanıyım. Ama buna rağmen bize ülkemizde de Batı'da da her yerde hala diktatör derler, bazen de sultan derler.