Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Maduro'nun Düşen Bayrağı Yerden Alması) Unutulmaz Bir Nezakettir"

04 Aralık 2018 Salı 17:52



04 Aralık 2018 Salı 17:52

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki ülkelerle ikili ve çok taraflı ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.G20 Zirvesi için gittiği Arjantin ile Paraguay ve Venezuela'ya yaptığı ziyaretin ardından yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.Erdoğan, Arjantin'e G20 Liderler Zirvesi'nin 13'üncüsünü yapmak üzere gittiğini, bunların tamamına katılmış bir lider olarak geçmişi, bugünü ve Osaka'da yapılacak G20 Zirvesi'nin değerlendirilmesi fırsatını bulduklarını söyledi.G20 Zirvesi'nin ilkinin 2008'de gerçekleştirildiğini hatırlatan Erdoğan, 10 yıl gibi bir süre geçtiğini, bu süre içerisinde zirvenin 6 ay arayla yapıldığını, daha sonra bunun yılda bir yapılmaya başlandığını anımsattı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adil ve Sürdürülebilir Kalkınma için Oydaşma" ana teması çerçevesinde, katılan liderlerle birlikte küresel ticaret ve ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları, altyapı yatırımlarının artırılmasını, modern vergi sistemlerinin tesisini, uluslararası finansal sistemde ortaya çıkan yeni risk ve kırılganlıkları ele aldıklarını bildirdi."Terörle mücadelenin samimiyetle yapılması gerektiğinin altını çizdik"Zirve sırasında terörle mücadeleye verilen önemi tekrarladıklarını belirten Erdoğan, "Bu mücadelenin, ayrım yapmadan terörün tüm formlarına karşı dayanışma ve samimiyetle yapılması gereğinin altını çizdik." diye konuştu.Zirvede, yasa dışı göç konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:"Dünyada en büyük göç yolunun, en büyük mülteci ev sahipliğine örneklik, bizzat yapan bir ülke olarak bu konuları işleme durumunda olduk. Bu kapsamda yaptığımız ve tüm dünya tarafından takdirle karşılanan çalışmalara da değindik. Bu alandaki çabaların bütüncül bir anlayışla gerçekleştirilmesi zaruretine değinirken, uluslararası sorumluluk ve yük paylaşımı konusu üzerinde durduk. İklim ve enerji, dijital ekonomi, tarım, eğitim, istihdam, cinsiyet eşitliği de zirve sırasında tartıştığımız konular arasında yer aldı.""Kaliteli altyapı yatırımlarının sayısının artırılma mutabakatı"G20 Zirvesi'nin gelecek sene Japonya'nın Osoka şehrinde düzenleneceğine işaret eden Erdoğan, "Buenos Aires'te, Japonya'nın dönem başkanlığındaki kaliteli altyapı yatırımlarının sayısının artırılması konusunda da mutabakata vardık." ifadesini kullandı.G20 marjında da Rusya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Şili, Arjantin, Hollanda ve Japonya liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydeden Erdoğan, zirvenin ardından Arjantin'deki Müslüman liderlerle bir araya geldiğini anlattı.G20 Zirvesi'ne katılımın ardından milletvekilleri, bürokratlar ve iş adamlarından oluşan heyetle 2-3 Aralık tarihlerinde Paraguay ve Venezuela'ya geçtiklerini aktaran Erdoğan, Cumhurbaşkanı seviyesinde bu iki ülkeye ilk ziyaretin gerçekleştirildiğini vurguladı.Erdoğan, 2015-2016'nın ardından 3. Latin Amerika ziyaretinin ilk durağı olan Paraguay'da Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez ile bir araya gelerek baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptıklarını dile getirerek, bu vesileyle ikili ilişkilerin durumunu ele alıp, gelecek dönemde Paraguay ile üst düzey ziyaretleri gerçekleştirme kararlılığı içinde olacaklarını belirtti.Bu ziyaretlerin, gerek ikili ticaret hacmi gerek siyasi noktadaki geleceğe yönelik dayanışmanın önemli birer vesilesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu vesileyle ikili ilişkilerimizin durumunu ele aldığımız Paraguay'ın bizler için önemli bir dost olduğunu gördüm. Türkiye'ye karşı olan ilgi ve alakaları bizleri de mutlu etti." dedi."Asuncion Büyükelçiliği faaliyete geçti"Ziyaretinden kısa bir süre önce Asuncion Büyükelçiliğinin faaliyete geçtiğini anımsatan Erdoğan, "Onlar da Türkiye'deki Büyükelçiliğini açacaklar. Bizim agremanımızı anında verdiler. Gittiğimizden 10 gün önce kabulü gerçekleştirdiler ki bu tabi ülkemize verdikleri önemin ayrı bir ifadesi." değerlendirmesinde bulundu.Paraguay'ın da Türkiye'de kısa bir süre içerisinde elçiliğini açacağını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:"Aynı hassasiyeti biz de onlara göstereceğiz. Ziyaret vesilesiyle bu işlemlerin tekemmül ettirilmesi ve bunun da Paraguay ile büyükelçilik binamızın inşasına yönelik arsa tahsisi veya bina bulunması noktasındaki desteklerini kendilerinden rica ettim. Onlar da bizzat kendilerinin bunu takip edeceğini söylediler. Büyükelçiliğimizle birlikte yakın zamanda ülkemizde açılacak olan Paraguay Büyükelçiliğinin ilişkilerimize yeni boyut kazandıracağına inanıyorum. Yaptığımız görüşmelerin, Paraguay ile uzun vadeli iş birliklerine kapı aralayacağına inanıyorum.""İkili ilişkileri ayrıntılı bir şekilde ele alma fırsatı oldu"Ziyaretinin ikinci ayağında bölgede önemli bir ortak olarak gördükleri Venezuela'da çeşitli temaslarda bulunduklarını anlatan Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir araya gelerek ikili ilişkileri ayrıntılı bir şekilde ele alma fırsatı yakaladıklarını dile getirdi.Somut iş birliği imkanlarını ele aldıklarını açıklayan Erdoğan, "Venezuela ile mevcut ilişkilerimizi ve iş birliğimizi geliştirmek amacıyla çeşitli alanlarda toplam 9 adet belgenin imzasına hep birlikte şahit olduk. İkili ilişkilerin daha üst seviyeye taşınmasına, bu çerçevede atılması gereken adımlara dair Başkan Maduro ile imzaladığımız ortak bildiri de bu metinler arasında yer almıştır. Karakas'ta ayrıca 250 kadar iş insanının katılımıyla iş forumunun icrasını gerçekleştirdik." diye konuştu.Ziyaretler boyunca şahsına ve heyetine gösterilen konukseverlik ve hüsnü kabuller için değerli mevkidaşlarına teşekkür eden Erdoğan şöyle devam etti:"Venezuela'da resmi karşılamada tören kıtasında yer alan askerlerin ve törene katılan Venezuelalı çocukların İstiklal Marşı'mızı okumaları, ayrıca eşimin onların okuluna gittiğinde de orada Sarı Kızı bizzat çocukların söylemesi ve bunu da iki gün içinde bu besteyi ezberlediklerini söylemeleri manidardır. Manidar olan bir yön daha var. Ne kadar çocuk bu eğitimi alıyor diye sorduğumda, oradaki yetkili bana şu cevabı verdi; 1 milyon 48 bin çocuk. Bunları 4 yaşından itibaren alıyorlar. Bu şekilde yetiştiriyorlar. Böyle bir kültürleri var. Bu çok çok önemsenecek bir adım. 'Bunla da kötü alışkanlıklardan çocukları kurtarmada başarı elde ettik' diyor. Bütün bunları 7 bin 500 civarında hocayla yapıyorlar. Temenni ederim ki bizler de buna benzer adımları ülkemizde yoğun bir şekilde çalışır ve atarız. 32 milyon nüfusa sahip olan bir yerde 1 milyon olduğuna göre, herhalde bizim ikiden aşağı olmaz. Bunları halletmemizde fayda var.""Unutulmaz bir nezaket"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askerin, çocukların İstiklal Marşı'mızı okumaları ve çocukların bir tanesinin elinde tuttuğu bayrağı yere düşürmesi üzerine sayın Maduro'nun bayrağı yerden alıp, kaldırıp çocuğa tekrar vermesi de unutulmaz bir nezakettir. Aramızdaki ilişkinin, bağların bunlar birer güvencesidir. Bunu da ayrıca bir incelik olarak ifade etmek istiyorum. Bu, Venezuela halkının, Türk insanına karşı beslediği muhabbetin en önemli göstergesi olmuştur." yorumunu yaptı.Yapılan görüşmelerin, Paraguay ve Venezuela ile ilişkilere olumlu etkilerini daha net bir şekilde göreceğine olan inancını ifade eden Erdoğan, "Açılım politikamızda önemli bir yer tutan Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki ülkelerle ikili ve çok taraflı ilişkilerimizi önümüzdeki dönemde geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.Erdoğan, 17-18 saat süren yolcuklar yaptıklarını hatırlatarak, "Non-stop gittiğimiz için 17-18 saat. Demek eski usul olmuş olsa herhalde iki günden aşağı buralara ulaşmak mümkün değildi. Bunlar da tabi ülkemizin nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından önemli. Bundan dolayı tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.G20 Zirvesi öncesi bakanların, Arjantin ile yoğun toplantıları olduğunu dile getiren Erdoğan, "Burada şerpalar, yardımcıları bunların çalışmaları oldu. Hazine ve Maliye Bakanımızın riyasetinde ekibiyle ve diğer gerek kadın gerek genç noktasında yapılan toplantılar ikili ilişkilerimizi nereden nereye taşıdığı bakımından önem arz ediyor. Bundan sonraki süreçte de Türkiye, buralardaki önemini ortaya koymaya devam edecektir." ifadesini kullandı.(Sürecek)