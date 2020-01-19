Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir bebeğe altın taktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2 sene önceki Berlin ziyaretinde Adlon Otel'de pasta hediye eden Burak Şahin, bu defa Erdoğan'ı bebeğiyle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bebeğe altın taktı.

ERDOĞAN, "EN KISA ZAMANDA BEBEK BEKLİYORUM" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 yıl önceki Berlin ziyareti kapsamında bulunduğu Adlon Otel'de Erdoğan'a pasta hediye eden Burak Şahin, bu defa Cumhurbaşkanı'nı bebeği ile karşıladı. Berlin'de 2 yıl önce yaşanan karşılaşmada Cumhurbaşkanı'nın Burak Şahin'e "En kısa zamanda sizden bebek bekliyorum" demesinin ardından Burak Şahin ve eşi Aylin Şahin, 2 sene sonraki Berlin ziyaretinde Erdoğan'ı minik yavrularıyla karşıladı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Otel girişinde karşılaştığı Şahin ailesiyle bir müddet sohbet eden Erdoğan, 2 aylık Mahir Ahmet Şahin'i kucağına alarak sevdi ve ona bir tam Cumhuriyet altını taktı. Şahin ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf da çektirdi.