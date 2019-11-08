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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MAHİR ÜNAL'IN KIZININ NİKAHINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahir Ünal'ın kızının nikah törenine katıldı.

08.11.2019 20:24 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:24 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MAHİR ÜNAL'IN KIZININ NİKAHINA KATILDI

Recep Tayyip Erdoğan, Mahir Ünal'ın kızının nikah törenine katıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programına katıldıktan sonra Haliç Kongre Merkezinde, partisinin genel başkan yardımcısı ve Kahramanmaraş milletvekili olan Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena Ünal ile Ali Yavuz Sayım çiftinin nikah törenine katıldı. Nikah törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve kabineden birçok ismin yanı sıra milletvekilleri ve davetliler katıldı. 

 

Görüntü Dökümü:

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-Nikah törenine gelen araçlardan detaylar

-Protokol girişinden detaylar

-Cumhurbaşkanı konvoyunun girişi

 



Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Mahir Ünal, Güncel

Kaynak: DHA

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