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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal'ın kızının nikah törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal'ın kızının nikah törenine katıldıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena Ünal ile Ali Yavuz Sayım'ın nikah törenine katıldı.

08.11.2019 21:48 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:48
Erdoğan, Mahir Ünal'ın kızının nikah törenine katıldı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena Ünal ile Ali Yavuz Sayım'ın nikah törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi açılış programının ardından Eşi Emine Erdoğan ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal'ın kızı Elif Sena Ünal ile Ali Yavuz Sayım'ın nikah törenine katıldı. Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra kabineden çok sayıda bakan, milletvekilleri ve davetliler katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal'ın kızının nikah törenine katıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Mahir Ünal, Genel

Kaynak: İHA


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