CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MAKAM ARACINDA MASKE TAKTI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan makam aracında maske taktı.

21.05.2020 17:08 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:13
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan makam aracında maske taktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış törenine helikopterle geldi. Erdoğan açılış ardından makam aracıyla Hadımköy'de restorasyon çalışmaları devam eden Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'ne hareket etti.
Başakşehir'deki hastaneden çıkan Erdoğan'ın makam aracında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Koca ve koruma ve şoförün makam aracında maske taktığı görüldü. Hadımköy'de incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MAKAM ARACINDA MASKE TAKTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Başakşehir, Hadımköy, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Japonya Başbakanı’ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Haber
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz
’Virüse karşı çare ormana gitmek’ dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi Haber
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Başkan Soyer’den İzmir’in minarelerinden ’Çav Bella’ çalınmasına tepki: Lanetliyoruz Haber
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Ataşehir’de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Haber
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Haber
Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir
Son Dakika: Türkiye’den darbeci Hafter’in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Haber
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı Haber
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Canlı yayında Perinçek’in gözlerinin içine bakarak Öcalan’la çekilen fotoğraflarını gösterdi Haber
Canlı yayında Perinçek'in gözlerinin içine bakarak Öcalan'la çekilen fotoğraflarını gösterdi
Haberler››Güncel››CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MAKAM ARACINDA MASKE TAKTI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:11: Ramazan Bayramına doğru - Haber 17:11: BAĞDAT CADDESİ'NDE KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber 17:10: İzmir İl Müftüsü Balkan: 'Profesyonelce bir saldırı' (2) - Haber 17:09: Marmaray geçişli ilk ihracat blok treni Sakarya'dan yola çıkıyor - Haber 17:08: İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM - Haber 16:58: Alparslan Kuytul, koronavirüse meydan okuyor: Akrabalarım ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım - Haber 16:51: İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi. - Haber 16:16: Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı - Haberler 16:04: Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi - Haberler 15:41: "Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi - Haberler