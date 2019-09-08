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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'daMALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ve bazı programlara katılmak üzere Malatya'ya geldi.

08.09.2019 15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da
MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ve bazı programlara katılmak üzere Malatya'ya geldi.
Malatya Erhaç Havaalanında kent protokolü tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu yol boyunca sık sık vatandaşlar tarafından durduruldu. Kendisini coşkuyla karşılayan vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara da hediye verdi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı güzergah boyunca Malatyalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından görmek için yolda bekledi.
İlk olarak Önder İmam Hatipliler Kurultayı'na katılacak olan Erdoğan, daha sonra 15 Temmuz Meydanında toplu açılış törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam saatlerinde Gümrük ve Ticaret eski Bakanlarından Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'nin oğlunun düğününe de katılacağı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Malatya, Genel

Kaynak: İHA

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