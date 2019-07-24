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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile bir araya geldi.

24.07.2019 23:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile bir araya geldi. Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşen görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Mahathir'in temaslarının Perşembe günü başlayacağı aktarıldı. Görüşmede, savunma sanayii başta olmak üzere Türkiye ve Malezya arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı belirtildi. Ayrıca, Türkiye ve Malezya'yı yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü ifade edildi.
(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Malezya, Güncel

Kaynak: İHA

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