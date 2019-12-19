Haberler » Güncel » Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da - Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da

KUALA Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah tarafından devlet ve hükümet başkanları ile Kuala Lumpur Zirvesi misafirleri onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.

19.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:50Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
KUALA Türkiye Recep Tayyip Erdoğan, Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah tarafından devlet ve hükümet başkanları ile Kuala Lumpur Zirvesi misafirleri onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.
Zirvesi'nin yapıldığı Kuala Lumpur Konferans Merkezi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan'a yemekte eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek öncesinde, Malezya Kralı Sultan Abdullah, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Kuala Lumpur Zirvesi'nin sergi alanını gezdi.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kuala Lumpur, Malezya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:19 Beyaz saray'dan trump'ın azil oylamasına dair açıklama - Haber
11:19 Estetik tutkusu; 23'üncü kez ameliyat olacak - Haber
11:19 Estetik tutkusu; 23'üncü kez ameliyat olacak - Haber
11:19 Sarıyer'de silah imalathanesine çevrilen oto tamirciye operasyon kamerada - Haber
11:19 Sahte tbmm araç giriş kartıyla yakalandı - Haber
10:13 Şehit babası Safitürk'ten İYİ Partili vekile tokat gibi sözler: Meclis'te terörü temsil eden vekillerle otururken gocunmuyor - Haber
09:38 MEB'den "830 Suriyeli öğretmen atandığı" iddiasına ilişkin açıklama - Haber
08:34 Uludağ'da bulunan Mert Alpaslan'ın kimliği, Adli Tıp'a giden akrabalarını tarafından teşhis edildi - Haber
07:54 2 kızı Adnan Oktar'ın elinde olan anneden çarpıcı açıklama: Evlatlarımı çaldılar - Haber
00:10 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haber
19.12.2019 11:20:26