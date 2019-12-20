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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'daki temaslarının ardından yurda döndü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile saat 02.00'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan İstanbul'a geldi.

20.12.2019 02:30 | Son Güncelleme: 20.12.2019 02:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'daki temaslarının ardından yurda döndü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile saat 02.00'de 'nın başkenti Kuala Lumpur'dan 'a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yurda döndü.
Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve diğer ilgililer karşıladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur, İstanbul, Malezya, Güncel

Kaynak: AA

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