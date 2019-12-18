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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ile bir araya geldi.

18.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:59Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak için geldiği Malezya'da temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kraliyet Sarayı'nda Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Malezya Kralı ve eşi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah aile fotoğrafı çektirdi. - KUALA LUMPUR

Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur, Malezya, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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