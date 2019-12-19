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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı tarafından verilen resmi öğle yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tarafından devlet ve hükümet başkanları onuruna verilen resmi öğle yemeğine katıldı.

19.12.2019 09:25 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:25Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı tarafından verilen resmi öğle yemeğine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tarafından devlet ve hükümet başkanları onuruna verilen resmi öğle yemeğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da Kuala Lumpur Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilen Kuala Lumpur Zirvesi açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konferans merkezindeki sergi alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan sonrasında, Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tarafından devlet ve hükümet başkanları ile Kuala Lumpur Zirvesi misafirleri onuruna verilen resmi öğle yemeğine katıldı.
(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur, Malezya, Güncel

Kaynak: İHA

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