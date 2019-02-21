Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Valiliği'ni Ziyaret Etti

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Valiliği'ni ziyaret etti.<br><br>Erdoğan, Valili'ğe gelişinde Vali Ahmet Deniz tarafından karşılandı.<br><br>Valilik binasına geçerek şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Deniz'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.<br><br>Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra burada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü kabul etti ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.<br><br>Erdoğan, ziyaretin ardından, öğrencilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 'Kodla Manisa' projesi kapsamındaki çalışmalarını inceledi.