Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Seçim Afişi Üzerinden Vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmaları kapsamında Denizli'de vatandaşlara hitap etti. CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'ı seçim afişi üzerinden eleştiren Erdoğan, "Ankara'da çok enteresandır zillet ittifakı adayının resimleri var ama resimlerinin altında CHP ve HDP'nin logosu yok. Niye biliyor musunuz? Aday bilinsin ama kimin adayı olduğu bilinmesin diye bunu yapıyorlar" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Denizli 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı'na yüzde 50 oy verdi. Biz Denizli'yi çok daha yukarılarda görmek istiyoruz. Denizli'nin şimdi de 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na verdeceği destekle tüm Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz.

"KİMİN ADAYI OLDUĞU BİLİNMESİN DİYE..."

Şu anda Cumhur İttifakı'nın karşısında zillet ittifakı var. Peki bunun içinde kimler var? CHP, PKK terör örgütünün siyasi temsilcisi olan HDP, bunun yanında adı İyi Parti olan İP var. Bir de Saadet var.Ankara'da çok enteresandır zillet ittifakı adayının resimleri var ama resimlerinin altında CHP ve HDP'nin logosu yok. Niye biliyor musunuz? Aday bilinsin ama kimin adayı olduğu bilinmesin diye bunu yapıyorlar. Benim milletim terör örgütü destekçilerine oy vermez. 31 Mart'ta bu ittifaka bir Osmanlı tokadı yakışır.

"31 MART SADECE BİR BELEDİYE SEÇİMİ DEĞİL"

Cumhur İttifakının zaferi bir tarihtir. 31 Mart'ta Denizli kendinden bekleneni yapacaktır. Denizli'de inşallah bu sefer rekor kıracağız. Birlik beraberlik içinde olup çok çalışmamız gerekiyor. AK Parti ve MHP'ye gönül vermiş kardeşlerime herkese diyorum ki; bir olun, beraber olun, diri olun, kardeşliğinize gölge düşürmeyin ve hep birlikte Türkiye olun. Çalmadık kapı, halini hatırını sormadığımız hiç kimse bırakmamalıyız. 31 Mart'ın sadece bir belediye değil beka seçimi olduğunu, 2023 hedeflerine ulaşmak için kritik olduğunu her bir vatandaşımıza izah etmeliyiz.

Sevgili Denizlililer siyaset gönülleri fethetme sanatıdır. Siyasetçi ülkeye kazandırdıkları ile konuşur. Seçimler, siyasetçinin millete hesap verdiği dönemdir. Biz şimdiye kadar 14 kez sizlerin karşısına çıktık. Milletimizin onay ve icazeti ile yolumuza devam ettik. AK Parti'nin rotasını şimdiye kadar sizler çizdiniz. 17 yılda Türkiye'nin kazanımlarında sizin de katkınız bulunuyor. İhracatımızı 170 milyar dolara beraber çıkardık.

"BİR ZAMANLAR SOYADI DERVİŞ OLAN BİR ZAT VARDI"

Türkiye'de vesayet sistemini 2010 ve 2017'deki halkoylaması ile beraber kaldırdık. Medyanın Başbakan belirlediği o günleri hep beraber geride bıraktık. IMF kapılarında sürünmüyor muyduk?

Göreve geldiğimizde IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolardı. IMF Başkanı ile Davos'ta konuşuyoruz. Kendisine 'Türkiye'nin başbakanı siz değilsiniz' benim dedim. Sen verdiğin parayı tahsille görevlisin dedim. Paranı alıyor musun, alıyorsun. Gerisine karışma, Türkiye'yi ben idare edeceğim dedim. O IMF'nin başından çekti gitti. Bay Kemal bunlar IMF kapısına gider diyor. O CHP'nin işi. Siz gittiniz IMF'nin kapısına. Sizin borçlandığınız borçları biz sildik. Bir zamanlar ekonomiyi teslim ettiğiniz soyadı Derviş olan bir zat vardı. Şimdi nerede, kayıp yok. Onu gönderenlerin yanında, ABD'de."