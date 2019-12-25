Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ın rüşvet iddialarıyla ilgili partililere talimat verdi: Karışmayın

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile eski CHP Ankara Milletvekili Başkanı Sinan Aygün arasındaki 'rüşvet' tartışması gündemden düşmüyor. Söz konusu tartışmalarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililere talimat verip bu polemiğe girmemelerini söyledi.

"POLEMİĞE GİRMEYİN"

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre; AK Parti'nin önceki gün toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında eski CHP Milletvekili işadamı Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki 'rüşvet ve rant tartışması' da değerlendirildi.

Erdoğan, kurmaylarına, "Bu konuyu takip etmeye devam edin. Ancak bu konu bizim meselemiz değil, bizi ilgilendiren bir yanı da yok, o nedenle polemiğe girmeyin" talimatı verdi. Erdoğan'a, konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir komisyon kurulduğu ve bu komisyonun olayı yakından takip edeceği bilgisi verildi.

CHP'DE RÜŞVET TARTIŞMALARI

Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkında, Eskişehir yolundaki "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatın 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından bulunduğu suç duyurusunda ortaya attığı iddiaları araştırmak üzere İçişleri Bakanlığınca bir mülkiye müfettişi görevlendirilmişti.

Aygün, Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Yavaş ve ekibinin, Mimarlar Odasına açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon lira verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde inşaatını yıkacakları tehdidiyle karşılaştığını iddia etmişti. Aygün, istenen parayı vermeyince inşaatının kaçak muamelesi gördüğünü öne sürmüştü.

Aygün'ün iddialarına yanıt olarak belediyeden yapılan açıklamada, bölge idare mahkemesi kararının yerine getirilmesinin bir suç olarak gösterilmeye çalışıldığı belirtilmişti. "Togo Kuleleri"nde kat ve yoğunluk artışını sağlayan 2016'daki imar değişikliğinin iptal edildiği belirtilen açıklamada, mahkeme kararında "Togo Kulelerine sağlanan fazladan inşaat yapma avantajının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve üst ölçekli plan hükümlerine aykırı olduğunun tespit edildiğinin" kaydedildiği ifade edilmişti.

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Togo Kuleleri inşaatının mühürlenmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında 'rüşvet' iddiasıyla suç duyurusunda bulunan eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile görüştüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu, "Ben de Mansur Bey ile "Nedir bu?" diye konuştum. Hukukun gereği neyse onu yapın dedik" dedi. Mansur Yavaş'a destek veren Kılıçdaroğlu, "Rantla mücadele gerekiyor. Mansur Bey de bunu yapıyor" ifadelerini kullandı.

DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLDİ

Aygün'ün parti tüzel kişiliği, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlunu hedef alan açıklamalar yapması üzerine Ankara İl Yönetimi süreci başlattı. CHP il yönetimi, Aygün'ü "tedbirli" olarak partiden ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk etti. Bu işlemin ardından Aygün, CHP'deki tüm seçme ve seçilme hakkını da kaybetmiş oldu.