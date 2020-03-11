Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Masumların üzerine ateş açılması, gaz bombasından kaynar suya kadar her...
-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
11.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:07
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (8)Erdoğan: "Hayatlarını kurtarma ve çocuklarına daha iyi bir gelecek kurma dışında amacı olmayan masumların üzerine ateş açılması, gaz bombasından kaynar suya kadar her türlü insanlık dışı muameleye maruz bırakılmaları kelimenin tam anlamıyla bir barbarlıktır."
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Masumların üzerine ateş açılması, gaz bombasından kaynar suya kadar her...
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel
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