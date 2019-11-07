Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi'den bir farkı yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi'den bir farkı yok. ve yüzlerce insanın kanına giren bir örgütün oda başındadır. Burada benim görüştüğüm terörist iyi, görüşmediğim kötü diyemeyiz." dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek dar çerçevede, gerek heyetler arası yapılan görüşmeler ve 10 maddelik bir anlaşmayla görüşmelerin her iki ülke arasında hayırlara vesile olmasını temenni ettiğini belirterek, "Budapeşte'ye varışımızın ardından verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Başbakan ile de ifade ettiğim görüşmeleri yaptık. Gerek bakan arkadaşlarımızın birbirleriyle yaptıkları görüşmeler, gerekse bizim Sayın Başbakan ve Dışişleri Bakanlarımızla yaptığımız görüşmelerin gelecek için çok ciddi neticeler vereceğine inanıyorum" diye konuştu.



Türkiye'de 4 milyon mültecinin bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunun 3 milyon 650 bini Arap ve Ezidi, 350 bini de Kürttür. ve bunların ciddi bir sayıda, özellikle Avrupa'ya göç etmesi mümkün. Fakat biz bugüne kadar aramızdaki dayanışmanın gereği olarak hep bu süreci sabırla atlattık. Şuanda yine bir güvenli bölge ihdası için çalışmalarımızı yapıyoruz. Güvenli bölge ile de atmak istediğimiz adım bizdeki bu mültecilerin kendi evlerine, topraklarına dönmesini sağlamaya yöneliktir. Geçenlerde BM Genel Sekreteri İstanbul'daydı, görüşme yaptık. ve bu görüşmede bir uluslararası dönorler toplantısı yapmak suretiyle güvenli bölge konusunda adım atalım, dedik. ve kendileri de kendisine verdiğim evraklar, projelerden hareketle bunun üzerine çalışma sözünü verdi. Bundan sonraki süreci Dışişleri Bakanım yakından takip edecektir. Az önce Sayın Başbakanın ifade ettiği gibi bizler NATO'da beraberiz. Bizler aynı zamanda stratejik ortağız. Stratejik ortakların terör örgütleriyle beraber olması mümkün mü? Ama maalesef bazı stratejik ortakların terör liderleriyle yapmış oldukları ne yazık ki görüşmeler, onlarla birlikte yapmış oldukları dayanışmalar var. Bunlar bizi ciddi manada üzmüştür. Çünkü uluslararası teröre karşı mücadele vereceksek, o zaman uluslararası terörle mücadelede NATO üyelerinin böyle bir görüşmeyi yapması affedilebilir değildir" şeklinde konuştu.



"Bağdadi'nin 13 tane en yakın çevresini yakaladık"



"DEAŞ'a karşı şuanda dünyada Türkiye'den çok daha güçlü bir tavır koyan ikinci bir ülke yoktur" diyen Erdoğan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "DEAŞ ile mücadelede şuana kadar aldığımız neticeler her şeyiyle ortadadır. Biz sadece El Bab'ta 3 bine aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Cezaevlerimizde 1150'yi aşkın DEAŞ'lı var. En son Bağdadi'nin ablasını Azez'de eşiyle beraber yakaladık. Şimdi en son 13 tane en yakın çevresini yakaladık ve onlar da şuanda elimizde. Asla buradan taviz vermeyiz. Eğer bu mücadeleyi vereceksek kararlı vereceğiz, çünkü burada insanlığın huzuru yatmaktadır, menfaati yatmaktadır"



Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



"Bugün Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi'den bir farkı yok. ve yüzlerce insanın kanına giren bir örgütün oda başındadır. Burada benim görüştüğüm terörist iyi, görüşmediğim kötü diyemeyiz. Kendini öldüren bir terörist, aynı şekilde Sayın Obama döneminde de Usame Bin Ladin bu şekilde öldürülmüştü. Demek ki sadece bu tür terör örgütlerinin başlarında olanları öldürmekle terör bitmiyor. Ortak dayanışmamız çok çok önemli. Hele hele stratejik ortak olarak da biz bu ortaklığımızın gereğini yerine getirmemiz lazım."



ABD ziyaretine ilişkin de konuşan Erdoğan, "ABD'de S400, Patriot, F-35 konularını da konuşacağız" dedi. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İHA