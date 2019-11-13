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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da senatörlerle bir araya geldi. Burada açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a, "Sizin Kürt diye kast ettiğiniz YPG/PKK'dır. Mazlum Kobani, Apo denilen bölücü terör örgütü başının aslında manevi evladıdır" dedi.

13.11.2019 23:12 | Son Güncelleme: 13.11.2019 23:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Beyaz Saray'da senatörlerle bir araya geldi.

"KÜRT DİYE KAST ETTİĞİNİZ YPG/PKK'DIR"

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Sizin Kürt diye kast ettiğiniz YPG/PKK'dır. Bunlar terör örgütü. Bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır."

"FERHAT ABDİ ŞAHİN ÖCALAN'IN MANEVİ EVLADIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben size bazı belgeleri vermek istiyorum. Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani), Abdullah Öcalan'ın manevi evladıdır."

"6 AY İLE 2 YIL ARASINDA GÜVENLİ BÖLGEYİ OLUŞTURABİLİRİZ"

Erdoğan, "Sayın Obama döneminde de ifade etmiştim.Güvenli Bölgeyi bizim yapmamız lazım. Uluslararası Donörler toplantısıyla güvenli bölgeyi kurmalıyız. Biz planları yaptık, projeleri hazırladık. Ve burada adımı atarsak 6 ay ile 2 yıl arasında güvenli bölgeyi oluşturabiliriz, 2 milyon mülteci yerleştiririz. 1 milyon da Rakka ve Deyrizor'a yerleştiririz. " ifadelerini kullandı.

TRUMP: AVRUPA MÜLTECİLER KONUSUNDA SORUMLULUK ALMALI

Toplantının basına açık bölümünde iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine değinen Trump, birçok konunun kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz" şeklindeki sözlerine atıf yapan Trump, "Türkiye 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor ve ciddi harcama yapıyor. Artık Avrupa'nın bu konuda adım atarak daha fazla sorumluluk alması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin, bu mültecilerin Avrupa'ya geçişine izin vermesi durumunda milyonlarca mültecinin Avrupa'ya geçeceğini dile getiren Trump, Türkiye'ye mültecilere ev sahipliği yaptığı için bir kez daha teşekkür etti.

S-400'lerle ilgili bir soru üzerine Trump, "Bu konu üzerinde çalışıyoruz." yanıtını verdi.

Öte yandan, toplantıya katılan Cumhuriyetçi senatörler, Türkiye'nin NATO açısından çok değerli bir müttefik olduğunu ancak S-400 ve Suriye'deki "Kürtler" (YPG/PKK) konusunda bazı endişeleri olduğunu dile getirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Politika, Dünya, Güncel


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