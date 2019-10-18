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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Mektup cevabı) Bunu unutmamız mümkün değil. Vakti geldiğinde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

18.10.2019 16:16Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Mektup cevabı) Bunu unutmamız mümkün değil. Vakti geldiğinde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında "Sayın Trump'ın siyaset nezaketiyle uyuşmayan bir mektubu kamuoyunda yer almıştır. Elbette biz bunları unutmadık, unutmamız da mümkün değil. Ama bizim karşılık sevgi saygımızdan dolayı bunu ön planda tutmadık. Vakti saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gerekenin yapılacağının bilinmesini istiyoruzö dedi.

Erdoğan, "Münbiç'te terör örgütleri varsa, burası terör örgütlerinden temizlendi, Arap aşiretlere verildi diyemeyiz. Eğer terör örgütleri Kobani'den ve Münbiç'ten çıkarılırsa bizim için bir problem yok. Bizim buralarda kalmak gibi bir derdimiz yok" diye konuştu.


- İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: DHA

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