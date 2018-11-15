Ankara Kulislerini Sallayan İddia: Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüştü, Aday Gösterilebilir

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Melih Gökçek'in görüştüğünü, Gökçek'in yeniden aday gösterilebileceğini ileri sürdü.

Orhan Uğuroğlu, "Buzlar eridi Erdoğan, Gökçek ile görüştü" başlığıyla yayımlanan yazısında "Bir yıldır hiç görüşmeyen Erdoğan ve Gökçek bir hafta önce buluşturlar. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 'metal yorgunluğu' gerekçesi ile istifasını istediği Melih Gökçek'i görüşmeye davet etti" iddiasını ileri sürdü.

"ERDOĞAN, GÖKÇEK'İ ÇANKAYA KÖŞKÜ'NE DAVET ETTİ"

"Hayır, Beştepe'deki saraya değil, AK Parti Genel Merkezine değil. Erdoğan tekrar Cumhurbaşkanlığına tahsis edilen Çankaya Köşkü'ne davet etti. Melih Gökçek'i.Çünkü bu görüşmenin tamamen gizli kalması gerektiğini istedi Erdoğan" ifadesini kullanan Uğuroğlu, söz konusu iddiaya yer verdiği yazısına şöyle devam etti:

"GÖKÇEK, ADAY GÖSTERİLMEYE ÇOK YAKIN"

"Hatta görüşme sırasında Gökçek'e de bu konuda açıklama yapmamasını önerdiğini söyleyebilirim. Peki, Erdoğan ve Gökçek 1,5 saat süren görüşmede neler konuştular. Görüştükleri ana konu elbette yerel seçim oldu. Gökçek görüşmenin başında Erdoğan'a AK Parti'nin neferi olduğunu, başka hiçbir partiden aday olmayacağı gibi AKP'den de ayrılmayacağını vurguladı. Devlet Bahçeli ile görüşmediğini ve kendisine MHP'den resmi bir teklif de gelmediğini vurgulayan Melih Gökçek'in, "Sayın Cumhurbaşkanım siz her ne kadar yerel seçimde AKP ile MHP ittifakına gerek duymuyorsunuz ama benim yaptırdığım anketler ve gözlemlerim bu ittifakın çok yararlı olacağını gösteriyor" dediğini öğrendim. Görevden süresini tamamlayamadan hiçbir gerekçe gösterilmeden alınması nedeniyle Erdoğan'a bir yıldır kırgın olan Gökçek ile Erdoğan'ın buluşmasının en önemli sonucu şudur: Melih Gökçek, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmeye çok yakın."