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Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 11. yılında andı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 11. yılında andı.

25.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 11. yılında andı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 11. yılında andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatan ve millet aşığı bir dava adamı olan rahmetli #MuhsinYazıcıoğlu kardeşimi vefatının 11. yılında hasretle, rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Merhum Yazıcıoğlu'nun fotoğrafının da yer aldığı paylaşımda Yazıcıoğlu'nun "Siz peygamber çiçekleri toplarken, ben çeşme başında uzanmak istiyorum. Huzur dolu içimde ben sonsuzluğu düşünüyorum. Ey sonsuzluğun sahibi sana ulaşmak istiyorum." dizeleri de yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Büyük Birlik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu, Türkiye, Güncel

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