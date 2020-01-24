Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'e "Sayın Başbakan" diye hitap eden basın mensubunu düzeltti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel gerçekleştirdikleri ikili görüşme sonrası ortak basın açıklaması yaptı. İkili açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Soru-cevap bölümünde bir basın mensubunun Almanya Başbakanı Merkel'e "Sayın Başbakan" diye hitap etmesi sonucu, salonda eğlenceli bir diyalog yaşandı.

ERDOĞAN BASIN MENSUBUNU DÜZELTTİ: SAYIN ŞANSÖLYE

Basın toplantısının soru-cevap bölümünde, bir muhabir soru sorarken Merkel'e, "Sayın Başbakan" diye hitap etmesi sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi ve muhabirden hitap şeklini "Sayın Şansölye" diye düzeltmesini istedi.

SALONDA GÜLÜŞMELERE NEDEN OLDU

Bu diyalog salonda gülüşmelere neden olurken, muhabir hitabını "Sayın Şansölye" diye düzeltip sorusunu yeniden sordu.