29.06.2019 09:29
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Almanya Başbakanı Merkel'le yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , G20 Liderler Zirvesi'nde Almanya Şansölyesi Angela Merkel 'le yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul,yaklaşık yarım saat sürdü.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
Kaynak: İHA
Almanya , Angela Merkel , Güncel

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