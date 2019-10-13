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Erdoğan Merkel'e açıkça sordu: Bizden mi yanasınız terör örgütünden mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Erdoğan, "Sayın Merkel'le görüştük. 'Terör örgütünü NATO'ya aldınız da haberimiz mi yok. Bizden yana mısınız, terör örgütünden yana mısınız?' dedik." diye konuştu.

13.10.2019 15:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devam eden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Erdoğan, "Sayın Merkel'le görüştük. 'Terör örgütünü NATO'ya aldınız da haberimiz mi yok. Bizden yana mısınız, terör örgütünde yana mısınız?' dedik. " diye konuştu.

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi:

Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra ülkemiz içinde ve uluslararası alanda kimlerin nerede durduğunu gördük. Bu operasyonu işgal olarak tanımlayarak şuurunu kaybetmiş ülkeler çıktı. Ekonomik yaptırımlar ve silah ambargosuyla tehdit edenlere rastlıyoruz. Her şeyden önce bu konunun öneminin hala anlaşılamadığını görüyoruz.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ NATO'YA ALDINIZ DA HABERİMİZ Mİ YOK"

Merkel'e de söyledim; 'Bunu nasıl izah edeceksiniz' dedim. 'Biz sizinle NATO'da müttefik miyiz, değil miyiz? Terör örgütünü NATO'ya aldınız da bizim mi haberimiz yok' dedim. Bizden yana mısınız, terör örgütünde yana mısınız? Terör örgütünün yanında yer alıyorsunuz. ABD 30 bin TIR araç, gereci terör örgütüne gönderiyor. Biz şu anda Suriye'de niye varız? Rejim teröriste karşı ayakta duramıyor. Biz de Adana Mutabakatı'yla Suriye'ye girdik.Bu tacizlerden, bu teröristlerin saldırılarından gına geldi. Türkiye'yi bu tür tehditlerle yolundan döndüreceğini sananlar yanılıyor.

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