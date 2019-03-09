Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mesele S-400 Değil, Türkiye'nin Kendi İradesiyle Hareket Ediyor Olmasıdır"

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Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik BuluşmasıTürkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması DİYARBAKIR -Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması'na katıldı.(4)
Erdoğan: "Mesele S-400 değil, Türkiye'nin Suriye
başta olmak üzere bölgesindeki gelişmeler konusunda kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır."
Erdoğan: "(S-400) Türkiye'nin bu hava savunma sistemini niye aldığı, ne şekilde kullanacağı açıktır."
Erdoğan: "(S-400) Bu konunun, ne NATO ne F35 projesi ne ABD
'nin güvenliğiyle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını işin erbabı olan herkes biliyor."
Erdoğan: "Türkiye istiklali ve istikbali için girdiği 15 Temmuz başta olmak üzere pek çok bedel ödediği, şehitler verdiği bu yoldan asla geri dönmeyecektir."
Erdoğan: "(S-400) İnşallah geçmişteki pek çok hadise gibi bu meseleyi de akliselimin, mantığın, ortak çıkarların gerektirdiği şekilde halledeceğiz."
Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA