07.06.2019 21:01
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MESUT ÖZİL'İN NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ YAPTI - YENİDEN

İlkay DİKİCİ İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğününe katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı.

İlkay DİKİCİ İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğününe katılarak çiftin nikah şahitliğini yaptı.
Erdoğan, saat 19.30 sıralarında Kısıklı'da bulunan konutundan ayrıldı. Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve 2014 Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin Beşiktaş'ta bulunan özel bir oteldeki düğününe katıldı. Çiftin nikah şahitliğini yapan Erdoğan, düğünde yaklaşık 1 saat kaldıktan otelden ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geçti. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MESUT ÖZİL'İN NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ YAPTI - YENİDEN
Kaynak: DHA
Amine Gülşe, Mesut Özil, Güncel