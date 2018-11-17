Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-İ Nebi Haftası Açılışı'nda Konuştu-1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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"Diyanet İşleri
Başkanlığımızı siyasi tartışmaların malzemesi yapma girişimlerini tasvip etmediğimi belirtmek istiyorum"
Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-İdris TİFTİKÇİ/ İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Sinan Erdem
Spor Salonu'nda 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Açılışı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
'ın Kadir Mısıroğlu
'na yaptığı ziyarete ilişkin, "Diyanet İşleri Başkanlığımızı siyasi tartışmaların malzemesi yapma girişimlerini tasvip etmediğimi belirtmek istiyorum" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençliğimiz üzerinde yapacağımız çalışmalar bizleri geleceğe hazırlayacaktır. Ülkenin camileri 18 yıl boyunca ezan-ı muhammediye hasret bırakılmıştır. Şimdi bu yeniden hortlatılıyor, asla başaramayacaksınız. 16 yıldır mesaimizin kahir ekseriyetini Türkiye
'yi özgürleştirmek, medeniyet değerleriyle barıştırmak, yokların, yoksulların, yasakların ülkesi olmaktan çıkarmak yolunda kullandık. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002'nin Türkiyesi ile 2018'in Türkiyesi'ni karşılaştırdığımızda, yasaklardan ziyade özgürlüklerin konuşulduğu, teröre ve şiddete bulaşmadığı sürece her türlü fikrin serbestçe dillendirildiği bir iklimde, böyle bir ülkede yaşıyoruz" dedi.
Görüntü dökümü:
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-Erdoğan'ın konuşması
-Genel ve detaylar
Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan
17 Kasım 2018 Cumartesi 20:55