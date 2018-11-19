Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlit Kandili'ni Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Mevlidini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.
Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter
'dan Mevlit Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:
"Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Mevlidini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Rahmetin, merhametin, yoksulların, mazlumların Peygamberi, Resulü Kibriya Efendimizi kemali edeple yad ediyorum."
Twitter
19 Kasım 2018 Pazartesi 23:47